Tiltalt for å ha banket opp en bedriftsleder

NAMSOS: De oppsøkte han på privaten, slo og sparket så skulderen kom ut av ledd. Nå må mennene svare for en tiltale som omhandler grov kroppskrenkelse.

Straffesaken mot de to nordtrønderne skal behandles i Namdal tingrett 9. og 10. mai, opplyser NRK Trøndelag.

Det var natt til søndag 3. april i fjor at de to kom kjørende til Namsos og oppsøkte bedriftslederen på privaten. Ifølge tiltalen ga de ham skikkelig juling, og bedriftslederen var sykemeldt i lang tid etterpå. Den ene skal også ha gått løs på mannens samboer og to andre som var til stede i boligen, og kvinnen ble påført hjernerystelse. Det er uklart hva som var motivet for den grove voldsutøvelsen som har en strafferamme på inntil ti års fengsel.