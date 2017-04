Viktig del av ungdommens musikkutdannelse

NAMSOS: Fire av distriktets flinkeste korpsmusikere i alderen 15 til 20 år være med å hjelpe Trøndelag Ungdomskorps (TUK) til et godt resultat under arrangementet.

De fire er Marte Saur Heiland fra Høylandet, Ellen Katrine Kruksve, Kristoffer McClennon og Lea Åstrand fra Namsos.

Konkurransen som i år arrangeres på Hamar, ble opprinnelig startet på Lillestrøm for over ti år siden, men lå brakk helt til trøndelagskorpset for to år siden bestemte seg for å ta saken i egne hender og arrangerte selv.

– Vi syntes det var et bra tiltak og har etterspurt det. Til slutt tok vi opp hansken selv, forteller leder i TUK, Bjørn Frode Hansen.

Knapt med tid

Trøndelag Ungdomskorps møtes bare fire ganger i året, og inn mot helga skal de bruke tida best mulig for å bli så samkjørte og samspilte som de kan. Og det vil å bli en spennende.

– Alle korpsene har en halvtime hver, med ett pliktnummer, ett norsk nummer, og så kan de disponere resten av tida som de vil. Vi har et godt spenn i programmet, men det er vanskelig å si hvordan det kommer til å gå. Seier er uansett ikke det viktigste, og om vi ikke tar hele kaka, har vi gode muligheter på prisen for solist og gruppe. Det aller viktigste er tross alt den sosiale biten, mener Hansen.

Viktige namdalinger

Å bli med i TUK skal være et hakk opp fra skolekorpsene, og du skal ha gode ferdigheter for å få bli med. Hansen skryter av sine namdalske elever.

– De er absolutt et viktig bidrag til korpset, og er veldig dyktige ungdommer. De er også gode ambassadører og inspiratører for andre i korpsene de spiller i til daglig.

Regionskorpset er også en god rekrutteringsarena for de som ønsker å satse på en karriere innen musikken.

– Å være med i dette korpset er en del av musikkutdannelsen til medlemmene. De får se gleden av å spille i et stort korps, og vi ser at deltakelsen er med på å øke interessen, snarere enn at den avtar.

– Det er mange som har vært med i korpset og som i dag er profesjonelle. Gardemusikken, som også skal spille lørdagskvelden, har blant annet to medlemmer som har vært med i TUK før, forteller Hansen.