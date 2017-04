Diskusjon om navn på ny svømme- og idrettshall

RØYRVIK: Formannskapet i Røyrvik valgte i sitt møte denne uka å ikke ta stilling til rådmannens forslag om at den nye svømme- og idrettshallen skal få navnet Røyrvikhallen.

Ordfører Hans O. Devik etterlyste et mer sprekt navn og Bodil Haukø ga uttrykk for at hun ønsket et navn som omfavnet all aktivitet i nybygget, Formannskapet vedtok derfor å oversende saken til kommunestyret uten ei innstilling. Det ble også påpekt at det samiske navnet på bygget må legges fram.