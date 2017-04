Steinfjellet stengt på grunn av uvær

RØRVIK: Fredag morgen har ikke politiet noe å melde om fra Namdalen, og operasjonsleder forteller at det har vært stille og rolig i hele fylket.

Sterk kuling

Yr.no melder om at det pågår en sterk kuling på kysten mellom Rørvik og Melbu.

– Torsdag og fredag sørvestlig sterk kuling. Fredag morgen dreining til nordvestlig stiv kuling, først i nord. Fredag kveld periodevis nordvestlig sterk kuling i Lofoten, skriver de.

De melder og om vanskelige kjøreforhold på fjellovergangene.

– Torsdag og fredag vanskelige kjøreforhold på fjellovergangene i Sør-Norge på grunn av snøbyger og vestlig, fredag nordvestlig sterk kuling utsatte steder i høyfjellet. Fredag kan snøbyger også gi lokalt vanskelige kjøreforhold i lavereliggende områder nord for Rogaland, særlig om kvelden.

Her er meteorologens tekstvarsel for hele Trøndelag fredag:

Vestlig stiv og til dels sterk kuling på kysten og utsatte steder, natt til fredag liten storm nord for Trondheimsfjorden. I ettermiddag dreining til nordvest stiv kuling. Regnbyger og haglbyger, snøbyger i høyden, etter hvert sludd- eller snøbyger også i lavlandet.

Spurtet i veg i bestefars minneløp Alva Marie (4) la inn en langspurt mot målet i bestefar Kjell Halvarssons minneløp torsdag kveld.

Stengt veg og ferge

Statens vegvesen melder om at Steinfjellet er stengt på grunn av værforholdene.

– Fylkesveg 773 Raudberga - Gjersvika, på strekningen Brekkvasselv - Røyrvik er stengt på grunn av uvær.

Det gjelder fra klokken 05.03 fredag morgen og inntil videre.

Vegvesenet opplyser og om at fergesambandet mellom Ramstadlandet og Borgan vil bli stengt for biler fra og med neste uke.

– På grunn av verkstedopphold for MF Haranes i uke 17 og 18 vil MF Juvikingen trafikkere sambandet fra og med 24. april klokken 06.20, skriver vegvesenet, og opplyser om at ferga kun vil frakte passasjerer.

Siste frist for biler blir siste avgang fra Borgan søndag 23. april klokken 15.15 og siste avgang fra Ramstadlandet blir klokken 15.40.

Nyheter

