Thomassen ute av bispe-finalen

TRONDHEIM: Det går fram av en pressemelding fra Den norske kirke.

Prost i Orkdal, Dagfinn Thomassen, havnet på fjerdeplass i avstemninga med 12,10 prosent av stemmene. Prost i Lofoten, Kristine Sandmæl ble nummer fem, og er i likhet med Thomassen ute av dansen.

Innherredsprosten videre til finalen

Det er Strinda-prosten Herborg Finnset som skal ha fått flest stemmer – og som seiler opp som den store favoritten til å bli ny biskop i Nidaros etter Tor Singsaas. Prost Ragnhild Jepsen i Nidaros domprosti og prost Nils Åge Aune i Sør-Innherrad ble henholdsvis nummer to og tre i avstemninga og er med i den siste finalerunden.

Herborg Finnset som nå anses som favoritt til å få embetet, tapte for tre år siden i avstemninga om å bli biskop i Nord-Hålogaland.

Menighetsråd har stemt

I denne avstemningsrunden har alle menighetsråd og vigslede organister, diakoner og kateketer i Nidaros deltatt. Alle landets proster og teologiske professorer har også avgitt sin stemme nå.

Stemmegivninga pågikk helt fram til midnatt torsdag, og fredag ble stemmene talt opp hos Kirkerådet i Oslo.

Dagfinn Thomassen som har lang fartstid som prest i Namdalen, og sist som prost, kom med i finalerunden i siste liten og på bakgrunn av en kampanje som ble igangsatt for å fremme hans kandidatur. Da det viste seg at han fikk nok stemmer til å være blant de fem kandidatene, sa Thomassen til NA at han er klar til å bli biskop. Det har ikke lykkes NA å komme i kontakt med Thomassen for å få en kommentar til at han nå er ute av kampen om å bli ny biskop i Nidaros.

Det er nå kirkerådet i Nidaros som skal ansette ny biskop. Det skjer på deres møte 12.–14. juni.