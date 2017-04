Uværet stenger flere veger i Indre Namdal

GRONG: Vegtrafikksentralen meldte i ettermiddag på Twitter at fylkesveg 74 på strekninga Bjørgan – Murumoen, er stengt på grunn av uvær.

– Vi har foreløpig ingen prognoser for når vegen kan åpne igjen, opplyser de på vegtrafikksentralen ved 15.00- tida fredag.

For personbiler er det omkjøringsmulighet via fylkesveg 342 for dem som absolutt må til Lierne.

Det betyr at man må kjøre via fylkesveg 764 til Skorovatn. Dette omkjøringsalternativet gjelder også for dem som har tenkt seg til Røyrvik, fordi fylkesveg 773 Steinfjellet er fortsatt stengt, og vil ikke åpne igjen i dag – fredag.

– Vi oppfordrer folk til å sjekke vegmeldinger på vegvesen.no, eller følge oss på Twitter for oppdateringer utover ettermiddagen, er meldinga fra vegtrafikksentralen.