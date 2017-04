3-2 seier til Rørvik

RØRVIK: – All ære til guttene – de jobber knallhardt for å ta tre poeng, sier Rørvik-trener Per Ivar Fornes etter seriestarten mot Trygg/Lade lørdag kveld.

Rørviks nye spiller, Kenneth Indergaard, satte ballen i mål etter kun tre spilte minutter på Rørvik kunstgress. Videre ut i første omgang var det bortelaget som hadde de største sjansene, og Rørvik var heldige som klarte å holde ledelsen ut omgangen.

Etter 60 spilte minutter satte Indergaard på nytt ballen i mål, og Rørvik gikk opp i 2-0 ledelse. Men etter 73 minutter reduserte bortelaget, og da det hadde gått 85 minutter var stillinga utlignet til 2-2.

Det så ut til at seieren var tapt for Rørvik, men så satte Andreas Skeie ballen i mål på overtid. Det nye Rørvik-laget kunne derfor slippe jubelen løs for seier i første seriekamp.