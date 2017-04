Jens dukket opp på trøndervorspiel

OSLO: – Jens synes det er utrolig hyggelig å komme på trøndervorspiel, sier Randi Ness som er Jens Stoltenbergs rådgiver i Brussel.

– Han har masse venner i partiet, så det å tilbringe tid med partivenner fra Trøndelag synes han er veldig hyggelig. Du vet, Jens er veldig glad i folk.

Det er Adresseavisen som skriver om at Stoltenberg dukket opp på landsmøtet lørdag, og de forteller videre at han kun rakk å få med seg vorspiel og middag under møtet denne gang.

– Savner dere veldig

Det var Randi Ness fra Lierne som sammen med nyvalgt leder for Sør-Trøndelag arbeiderparti, Karianne Tung, sørget for å få Stoltenberg med på vorspiel.

– Det er splittelse i hele Europa, men ett sted er det samling - i Trøndelag, sa Jens Stoltenberg på landsmøtet lørdag.

– Her er det harmoniske og snille mennesker. Jeg savner dere veldig. Jeg er opptatt av verden og sånn, men dette har jeg savnet. Jeg er opptatt av hvordan det går med Arbeiderpartiet, humret Stoltenberg.

Trøndergjengen sto allerede i kø for å ta selfie med den tidligere statsministeren, skriver Adressa.no.

På spørsmål om hvorfor Stoltenberg valgte seg trøndervorspiel var svaret at trøndere har godt humør og er rause mennesker.

– Jeg er glad i dem, sier Stoltenberg.

Fikk gjennomslag

Tidlig lørdag ble redaksjonskomiteens innstilling til Aps partiprogram offentliggjort. Flere av forslagene delegasjonen fra Nord-Trøndelag har kjempet for, ble med i innstillingen, skriver T-A lørdag.

En av formuleringene er at det skal stimuleres til økt bruk av uutnyttede beiteressurser. Ap vil altså at antall kvadratmeter beiteareal skal gå opp i framtiden.

Nordtrønderne har og fått gjennom noen innskjerpinger på rovdyrpolitikk. De slår fast at det skal sikres effektivt uttak av rovdyr når bestandsmål er nådd. De vedtar også et nytt punkt, som sier det skal sikres «raskt og effektivt uttak av rovdyr som blir særlig nærgående til bebyggelse og befolkning i samsvar med naturmangfoldsloven, og hvor menneskers livskvalitet rammes».

– Tydelig skjerping

Det blir også vedtatt et punkt om at rovdyrpolitikken skal bli sett i sammenheng med målet om økt matproduksjon.

Fylkesleder Anne Marit Mevassvik har sittet i redaksjonskomiteen for det nye partiprogrammet til Arbeiderpartiet. Hun mener punktene om beitearealer og rovdyr får en stor effekt når de ses i sammenheng.

– Det som gjør gjennomslaget viktig, er nettopp koblingen mellom landbruk og rovdyr. Når dette kobles sammen, så er det en tydelig skjerping, sier Mevassvik til Trønder-Avisa.