NA digitalt - kun kr. 49,- Prøv NA digitalt - kun kr. 49,-

RØRVIK: Det er flere meldinger fra Namdalen natt til søndag.

Klokken 01.38 kom det ei melding fra et utested i Kolvereid. Der ble en mann i 20-åra fra Rørvik heimkjørt av politiet etter å ha blitt bedt om å forlate stedet men ikke etterkommet beskjeden.

I løpet av natta plukket politiet også opp en beruset person i 20-årene i Rørvik. Personen var ikke i stand til å ta vare på seg selv, og ambulanse ble rekvidert for å ta med vedkommende.

Slåssing på russecamp

Klokken 03.05 fikk politiet melding fra en russecamp under Nærøysundbrua i Rørvik. Meldinga gikk på at det var flere personer som utøvde vold mot hverandre.

– De tre personene som hadde vært mest aktive fikk pålegg om å forlate stedet. Det ble opprettet straffesak på ordensforstyrrelse på de tre, opplyser operasjonsleder Kjetil Mollan.

De anmelte er tre menn, to i 20-årsalderen og en i slutten av tenårene. Ingen ble skadet som følge av voldsutøvelsen.

Ellers melder politiet om at de besøkte et offentlig arrangement på Fjellvang i Ottersøya i løpet av natta, og at det var god stemning og ingenting negativt å bemerke der.

109 i 60-sone

I Namsos sentrum ble det avholdt en trafikkontroll mellom klokken 23.30 og 00.30 i natt. Det endte med at det ble utstedt ett forenkla forelegg. Føreren av bilen hadde kjørt i 81 kilometer i timen i 60-sonen.

Det ble og gjort et førerkortbeslag som politiet reagerer ekstra sterkt på.

– Føreren kjørte i 109 kilometer i timen i 60-sonen, sier operasjonsleder, som forteller at førerkortet til vedkommende er nytt og ble utstedt tidligere i år.

– Personen har tydeligvis ikke lært alt, og vi får håpe vedkommende tar lærdom av dette, sier operasjonsleder.

Kontrollen ble holdt på nybrua i Namsos, og personen som ble fratatt førerkortet er en tenåring fra Namsos.

Se bilder fra Kystbymessa Til tross for ustabilt vær var det god stemning både inne på messa og ute blant de fotballglade på Moen Marin Kystbycup lørdag.

Vogntog i vegen

Lørdag morgen klokken 07.23 fikk politiet melding fra Snåsa. Der sto et vogntog og sperret nordgående kjørefelt på E6 ved Vegsetbakken. Kranbil var på veg til stedet, og politiet melder om at det er glatt.

Like etter melder de om at vogntoget har kommet seg videre for egen maskin, og at vegen er åpen.

Bakken traff alt for første gang Hans Bakken klarte noe som han aldri før har klart. Og noe som bare skjer et par ganger i året.

Siste frist for biler

Vegvesenet opplyser om at fergesambandet mellom Ramstadlandet og Borgan vil bli stengt for biler fra og med i morgen, mandag.

– På grunn av verkstedopphold for MF Haranes i uke 17 og 18 vil MF Juvikingen trafikkere sambandet fra og med 24. april klokken 06.20, skriver vegvesenet, og opplyser om at ferga kun vil frakte passasjerer.

Siste frist for biler blir siste avgang fra Borgan søndag 23. april klokken 15.15 og siste avgang fra Ramstadlandet blir klokken 15.40.

Jens dukket opp på trøndervorspiel Randi fra Lierne ordnet trønderfest for Nato-Jens. Den tidligere statsministeren vorset sammen med namdalingene Randi Ness, Terje Sørvik, Ingvild Kjerkol og Anne Marit Mevassvik.

Her er meteorologens tekstvarsel for Trøndelag søndag:

Økning til nordvestlig stiv kuling utsatte steder, til dels sterk kuling på kysten i nord, i ettermiddag dreiende vestlig. Fra utpå kvelden minkende til vestlig frisk bris utsatte steder. Sludd- og snøbyger. Flest byger i nord.