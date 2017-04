Partiet som svikter miljøet

Norge trenger visjoner og politisk nytenking for å ta vare på fremtiden. Men Arbeiderpartiet er under Jonas Gahr Støre fortsatt et grått og konservativt parti. Et større Miljøpartiet De Grønne på Stortinget blir derfor avgjørende for å sikre en grønnere og mer realistisk miljøpolitikk.

Her er sju eksempler på hvorfor velgere som er opptatt av miljø ikke bør stemme Ap i høst:

1. Oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja. Ap vil ha oljeboring. De Grønne vil ikke åpne noen nye oljefelt i nord. Fisk og klima er viktigere enn olje.

2. Få grønne arbeidsplasser. Ap er etter 40 år fortsatt et særinteresseparti for oljebransjen. De Grønne vil heller satse på framtidsrettet industri og skape 10.000 grønne arbeidsplasser i året. Oljeutvinningen i Norge vil snart ta slutt, enten Støre vil eller ikke. Andre land lever fint uten oljen, men i Norge har ikke Støre løftet en finger for grønne arbeidsplasser. Støre bør ta en tur til Sverige og Tyskland og se hva De Grønnes søsterpartier har fått til der.

3. Rasering av naturen. I forrige rødgrønne periode, 2008-2012, forsvant 366 km2 av Norges gjenværende villmarkspregete natur. De Grønne har foreslått i Stortinget at de 10 prosentene vi har igjen av slik natur nå må vernes. Ap vil også, i motsetning til De Grønne, skyte enda flere ulver enn dagens blå regjering.

4. Mer motorvei. Ap presser på for mer motorvei over hele landet. De Grønne vil heller satse sterkere på kollektiv, gang og sykkel og utbygging av ladestasjoner over hele landet.

5. Økt forbruk. Ap mener økt materielt forbruk er eneste vei for å opprettholde vekst og sysselsetting. De Grønne vil ha et grønnere forbruk, med mer kvalitet, gjenbruk og gjenvinning. Det må foreksempel bli billigere å reparere: Moms på reparasjoner må kuttes, slik Aps søsterparti har gått inn for i Sverige.

6. Miljøskadelig fiskeoppdrett. Ap ønsker, som den blå regjeringen, en sterk vekst i oppdrettsnæringen. De Grønne vil at nye anlegg være lukket, slik vi unngår rømming, lus og avfall i fjordene.

7. Ingen flyavgift. Skatte- og avgiftssystemet er en genial måte å styre forbruk og vaner i en grønnere retning, mener De Grønne. En slik tankegang var totalt fraværende under de rødgrønne sist, og Ap var også mot regjeringens flyseteavgift – ment til nettopp å redusere flytrafikk og klimagassutslipp.

Det finnes heldigvis håp – også for Ap. Det har vi sett i Oslo, hvor Ap styrer sammen med De Grønne og SV. De ambisiøse miljøtiltakene i Oslo, som Ap støtter og er stolt over, blir lagt merke til og sett opp til verden over. Dette viser at Ap kan klare å snu seg rundt om det finnes grønne nok partier med innflytelse rundt dem.