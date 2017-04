Trafikkontroll og rådyrpåkjørsel i Namdalen

NAMSOS: I tidsrommet 02.15 til 03.20 natt til mandag ble det avholdt trafikkontroll i Grong. 20 førere ble kontrollert, og det var ingen mangler å finne, skriver politiet på Twitter.

Ellers kan operasjonsleder Ole Tuset i Trøndelag politidistrikt fortelle at det har vært en rolig natt i Namdalen – slik det vanligvis er natt til mandag.

– Det har vært en rådyrpåkjørsel i Granvika i Nærøy. Ingen personskade, men noen små materielle skader, forteller han.

Ifølge værmeldinga er det lov å håpe på sol flere steder i Namdalen i dag. I Namsos vil det bli sol og temperaturer på rundt fem grader. Det samme værvarselet gjelder for Namdalskysten. Indre Namdal vi også få perioder med sol, men her vil det bli et par grader kaldere. Det melder Yr.

Det har vært ei innholdsrik helg på Rørvik, der den 20. utgaven har Kystbymessa har blitt arrangert. I dagens NA kan lese blant annet dette:

På Kystbymessa i Rørvik ble det gjort millionavtaler, og flere har allerede bestilt plass til neste år.

124 deltakere stilte i lørdagens KM i terrengløp. Men ingen familie kunne matche Leirvik/Fossheim fra Namsos i oppslutning.

Forslaget til Jorid Nordmelan om ei moderasjonsordning i barnehage og SFO gjorde at Hadia Tajik ble flau over at det ikke var hun som kom opp med forslaget.

Hans Bakken smelte til med 350 i årets første banestevne. Det er best i Norge!