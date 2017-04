Klage på russestøy i Namsos

NAMSOS: – Det roet seg raskt. Det var stille da vi kom dit klokka 23.15 mandag kveld, sier operasjonsleder Stig Rune Sagen i Nord-Trøndelag politidistrikt og tilføyer at det har vært ei ellers rolig natt i Namdalen.

Statens vegvesen opplyser på sin nettside at det er lysregulering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid på fv 6 ved Fiskerosen på strekninga Bindalseidet-Røytvold.

Det ligger an til å bli en strålende dag i Namdalen. På kysten melder Yr.no blank sol hele dagen, med en temperatur rundt fem grader. I Namsos vil det bli nesten like pent, men her er det fare for noe overskyet vær midt på dagen. Indre Namdal vil også få en god del sol, med temperaturer rundt to plussgrader.

I dagens NA kan du lese at Overhalla-ordfører Per Olav Tyldum uten forvarsel kom inn i Melasalen for å overrekke kulturpris til Melamartnan.

Les også at styret for Norges Idrettsforbund (NIF) er klar på at Nord- og Sør-Trøndelag Idrettskrets skal slå seg sammen og danne Trøndelag idrettskrets. Les også at spelet om Herlaug gjenoppstår.