Kjørte moped med 1,37 i promille

YTE NAMDAL: En ungdom fra Ytre Namdal er dømt til 60 timers samfunnsstraff og til å betale 8.000 kroner i bot etter at han i fjor sommer kjørte moped i beruset tilstand.

Kjøreturen endte med ei utforkjøring hvor ungdommen ble kjørt til Sykehuset Namsos med lettere skader. På sykehuset ble det tatt blodprøve som viste en promille på 1,37.

Domfelte erkjente at han hadde drukket kvelden før kjøreturen, men han følte seg ikke beruset og han erkjente derfor ikke straffskyld.

Ved utmåling av straff har Namdal tingrett tatt hensyn til at det tok ni måneder før saken ble fremmet for retten og at saken lå hos politiet i fem måneder uten aktiv behandling.