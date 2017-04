Sier nei til boligtomt

NAMSOS: Rådmannen anbefaler at utvalget for plan, byggesak og teknisk drift i Namsos avviser forslaget til reguleringsplan for ei ny boligtomt i området mellom Larsheimen og Vika.

Forslaget begrunnes med at området innehar viktige friluftskvaliteter og at det må videreføres som friluftsområde.

Det anføres også at ei omregulering til boligformål vil kunne gi presedens i tilsvarende saker. Det vises også til at området ikke har vært godkjent som boligområde.