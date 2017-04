Svekket NTE-resultat

STEINKJER: NTE-konsernet leverte i 2016 et driftsresultat på 509 millioner kroner. Driftsresultatet er 73 millioner svakere enn i 2015, først og fremst på grunn av mindre tilsig og dermed betydelig lavere energiproduksjonen enn året før. Den underliggende driften er god i alle virksomhetsområder, melder selskapet.

5.000 nye kunder

Samtidig som resultatet for energivirksomheten ble svekket, oppnådde nettvirksomheten og markedsvirksomheten i konsernet gode resultater i 2016. NTE Marked sin telecomvirksomhet fortsetter veksten og koblet opp 5.000 nye kunder i 2016, det høyeste antall oppkoblede kunder i et enkelt år siden oppstarten for 12 år siden.

- Resultat bekrefter det vi har sett de siste årene, nemlig at energiproduksjonens andel av konsernets resultat reduseres. Dette kommer av en fortsatt lav kraftpris, som i 2016 ble kombinert med lite tilsig og dermed også lav energiproduksjon, sier konsernsjef Christian Stav.

- Til gjengjeld kompenseres dette av bedre resultater fra nett- og markedsvirksomheten. Utviklingen viser at NTE nå har flere ben å stå på og at vi ikke i like stor grad er avhengig av kraftpriser og energiproduksjon, fortsetter Stav.

Konsernet betalte 117 millioner kroner i skatt, noe som gir en skatteprosent på 75. Resultat etter skatt ble 38 millioner kroner. Konsernets årsresultat trekkes betydelig ned av lavere energiproduksjon og negative urealiserte verdiendringer på langsiktige kraftkontrakter.

- Vi forventer også lav energipris fremover, samtidig vet vi at nedbøren vil svinge fra år til år. Skal NTE i framtida levere resultater som gir handlingsrom for videre vekst i et tøft marked må vi fortsatt jakte kostnader i hele konsernet, sier Stav.

167 mill. til fylket

Utbyttemodellen innebærer at eieren, Nord-Trøndelag Fylkeskommune, totalt får utbetalt 167 mill. kroner i resultatbasert utbytte og rente på det ansvarlige lånet.

NTEs samfunnsbidrag var i fjor på vel 400 millioner kroner. I dette ligger utbytte og rente på ansvarlig lån, konsesjonsavgift og andre skatter og avgifter til kommuner, fylke og stat. I følge samfunnsregnskapet for NTE-konsernet, utarbeidet av Trøndelag forskning og utvikling, ga NTEs virksomhet i 2016 grunnlag for nesten 2.200 arbeidsplasser totalt, vel 700 i egen virksomhet og knapt 1.500 utenfor bedriften.