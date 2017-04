Tom politilogg, men flere trafikkmeldinger

Det har vært ei rolig natt i Namdalen og resten av Nord-Trøndelag. Operasjonsleder Bård Krogstad i Trøndelag politidistrikt kan informere om null hendelser og tom politilogg.

Vegvesenets trafikkart innholder en del krysser og utropstegn for Namdalen. Disse trafikkmeldingene gjelder fortsatt:

Fergesambandet mellom Ramstadlandet og Borgan i Vikna kommune er stengt for biler. På grunn av verkstedopphold for MF Haranes i uke 17 og 18. Vil MF Juvikingen trafikkere sambandet fra og med 24.04 kl 06:20 kun frakte passasjerer. Dette gjelder til 6. mai.

Det er fortsatt redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid på Foldabrua på fv 17 mellom Namsos og Kolbotnet. Dette gjelder til 22. mai.

Lysregulering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid på fv 6 på Fiskerosen på strekninga mellom Bindalseidet. Denne meldinga gjelder til 26. mai.

Slik blir været

Også i dag vil det bli en brukbar værdag i Namdalen. Hele Namdalen vil få oppholdsvær og perioder med sol.

Namsos: 5 plussgrader, oppholds og perioder med sol. Svak vind

Rørvik: 5 plussgrader, oppholds og perioder med sol. Lett bris

Grong: 3 plussgrader, stort sett overkskyet og perioder med sol, noe regnbyger i løpet av dagen. Svak vind.

Flatanger: 5 plussgrader, oppholds og peroder med sol. Lett bris

Lierne: 0 grader, oppholds og perioder med sol. Lett bris

Nyheter

Dette kan du lese om i NA i dag:

En mann ble reddet ut fra en forbipassende etter brann i Fossbrenna i går kveld.

Bjørn Nyberg er dypt rørt og takknemlig over helsehjelpa ektefelle Maria har fått i Namdalen etter akkutt sykdom: – Tusen takk for at dere reddet kona mi!

Les ogsa at NTS-aksjen fosser fram på børsen.

Har tatt store grep etter barnevernskandalen Har tatt store grep etter barnevernskandalen Etter fem år har Fylkesmannen i Nord-Trøndelag nå avsluttet tilsynssaken mot barnevernet i Midtre Namdal samkommune.

Jørgensen fortsetter som leder for Nord-Trøndelag Skikrets Fortsetter som leder for skikretsen Siv Lillian Jørgensen åpner for nye år som leder i Nord-Trøndelag Skikrets, mens Bente Estil har takket nei til gjenvalg i langrenn.Valgkomiteen sliter med å finne arvtaker til Estil

Namdalen blir godt representert under årets NM i revy Namdalen blir godt representert Fem revylag og totalt ni nummer fra Namdalen er valgt ut til årets NM i revy på Høylandet.

VG skriver i dag ny studie om flykninger i arbeidslivet viser at integreringen går feil vei.

Adressa skriver at NTB melder at Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) vil innføre krav om norskkunnskaper for assistenter i barnehager. –Språkkravet er rimelig, mener bransjen.