RØRVIK: Nødetatene rykket ut til Industrivegen i Rørvik etter melding om brann, meldte politiet på Twitter kl 09.13.

– Brannmannskapene fikk situasjonen under kontroll like etter at de kom fram og brannen er nå slukket, forteller operasjonsleder Jonny Olsen ved politiet i Trøndelag.

Brannen oppsto på taket av et notbøteri på stedet.

Saken oppdateres.