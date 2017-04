Fiske av storkveite kan bli forbudt

Turister fra hele Europa kommer til Norge og Namdalen for å fiske gigantkveiter. Kveiter kan veie opptil 300 kilo. Noen turistfiskere tar også med seg kveitene hjem som trofé, melder NRK Nordland.

I vårt distrikt har det de siste åra blitt fisket opp flere monsterkveiter spesielt utenfor Leka.

Men nå kan det bli slutt på denne populære aktiviteten – med mindre turistene slipper ut storkveitene igjen.

Fikk kveite på nesten 200 kilo Den tyske fiskeren Dennis Soteck fikk tirsdag kveld ei kveite på kroken på Leka. Den var på nesten 200 kilo, og det tok tre timer å få den opp i båten.

Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) undersøkte på oppdrag fra Mattilsynet atlantisk kveite fra Skagerak til Barentshavet. Resultatet viser at kveiter over to meter og 100 kilo hadde et høyt innhold av miljøgifter.

– Vi gjorde funn av dioksiner og PCB, som hoper seg opp i fisken. Vi fant også relativt høye nivåer av kvikksølv. Disse miljøgiftene hoper seg opp over tid i fisken. Disse miljøgiftene gir ikke akutt giftighet, men dioksiner og PCB kan gi økt risiko for å utvikle kreft, endringer i hormonbalansen og nedsatt immunforsvar, sier forsker Bente M. Nilsen i NIFES til NRK Nordland.

Årsaken til at det er de største kveitene som er skumle å spise er størrelse og alder. Kveita kan nemlig bli opp til 60 år.