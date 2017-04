Slår sammen lokalaviser

STEINKJER: - Det er riktig å ta dette skrittet nå, slik at avisa står best mulig rustet til å betjene det lokale lesermarkedet i god tid før Verran og Steinkjer slås sammen til en kommune 1. januar 2020, sier de to redaktørene Tore Vikan og Borgar Jønvik.

Det er Trønder-Avisa AS som eier de to lokalavisene. Styret i morselskapet ga torsdag sin tilslutning til anbefalingen fra de lokale styrene i Steinkjer-Avisa og Lokalavisa. Den nye avisa skal beholde kontor og redaksjonell bemanning i både Malm og Steinkjer.

- Lokalavisa er den eneste avisa som konsernet har startet helt fra grunnen av. Borgar Jønvik utredet etableringen og ble den første lederen i selskapet etter at Trønder-Avisa ble utfordret av lokale myndigheter i Verran til å starte en ny avis, sier adm. direktør i Trønder-Avisa, Arve Løberg.

- Vi mener vi skal greie å utvikle en god, felles plattform for dekningsområdet som i dag betjenes av to lokalaviser. Leserne våre skal oppleve at de fortsatt har ei nær og sterk lokalavis, enten de bor i Verran eller Steinkjer, sier Tore Vikan, som blir ansvarlig redaktør og daglig leder for den fusjonerte avisa.

De to lokalavisene hadde i 2016 et offisielt, samlet opplag på 6.620 eksemplarer.

Begge avisene er ukeaviser.

Steinkjer-Avisa har utgivelsesdag på fredag og Lokalavisa på onsdag.