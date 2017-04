Sol i hele Namdalen

NAMSOS: Operasjonsleder Jørgen Grønli i Trøndelag politidistrikt kan fortelle om en natt uten hendelser for politiet i Nord-Trøndelag.

– Helt stille i hele fylket, sier han til NA tiorsdag morgen.

Statens vegvesen har ingen nye trafikkmeldinger i Namdalen. Men flere steder er det fortsatt veger med redusert framkommelighet, og et stengt fergesambånd på Ytter-Vikna. Les oversikt her.

Ifølge Yr.no sin værmelding som det bli strålende vær i hele Namdalen i dag, selv om temperaturene ikke vil bli høyere enn rundt fem grader. Fra morgenen er det ventet perioder med overskyet, før skylaget vil slå sprekker og himmelen vil bli blå. Temperaturen i Indre Namdal vil ligge på rundt to plussgrader, mens den i lavlandet og på kysten vil ligge på fem. Yr melder lite vind.

Varmere vær i vente Våren banker på for fullt. Neste uke er det forventet rundt ti varmegrader eller bedre i Namdalen, men først må vi gjennom noen kalde netter.

I dagens NA kan du lese om redningsmannen Jonny Rønning (60), som reagerte spontant da han så flammer stikke ut av et hus i Fossbrenna tirsdag kveld.

