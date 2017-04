Enorm vekst i Namsos

NAMSOS: Selskapet Easypark har registrert en økning på hele 77 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

– Selv om veksten i Namsos ligger litt under landsgjennomsnittet, er vi veldig fornøyde. Veksten vil alltid variere i de ulike byene og kommunene, men dette er uansett tall vi er meget tilfredse med. Vi er i stadig utvikling og vi håper og tror at denne positive trenden fortsetter, sier Ludvik Eide, markedsansvarlig i EasyPark Norge.

På landsbasis har økningen vært på 136 prosent.

– Du slipper å bruke mynt eller kort, du kan forlenge og stoppe parkeringen fra hvor som helst, og overbetaling unngås da parkeringen avsluttes i det du forlater parkeringsplassen, legger han til.

En feltundersøkelse gjennomført av EasyPark viser at det er vanlig å overbetale med så mye som 30 prosent. Med andre ord betaler folk flest for mer parkeringstid enn nødvendig. I snitt betaler vi på landsbasis 23 kroner for mye.

EasyPark-appen er tilgjengelig for Android, iPhone og Windows. Har du ikke en smarttelefon kan du betale via SMS eller parkofon.