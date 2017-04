Gikk du glipp av noe mens du sov?

NAMSOS: Politiet har ingenting nytt å melde om fra Namdalen eller Nord-Trøndelag forøvrig denne fredags morgenen.

Statens vegvesen har ingen nye trafikkmeldinger å komme med.

Strålende vær på kysten

Også i dag skal det bli sol i store deler av Namdalen.

Aller penest skal det bli på kysten. I Rørvik melder Yr.no blank sol hele dagen med en temperatur som vil ligge på to plussgrader fra morgenen av, men som vil stige opp til sju i løpet av dagen.

Stort sett likt vil det bli i Namsos, selv om vi her vil få noen skyer på formiddagen. I Indre Namdal vil dagen starte med noen få minusgrader, før det blir to til tre plussgrader og sol i løpet av formiddagen.

Nyheter fra NA

I dagens NA kan du lese at et hittil ukjent verk av namdalskunstneren Johns Rian fra 1936 ble funnet i et dødsbo på Holmenkollåsen. Lørdag vises det hittil ukjente verket a fram for publikum for aller første gang ved Kunstmuseet Nord-Trøndelag i Namsos.

29. april er det dansens dag. Og i Namsos tjuvstartet flere hundre danseglade feiringa i torsdag kveld.

Det ble høye bølger under årsmøtet til Namsos båtforening. En kilde som har henvendt seg til NA i sakens anledning bruker ordlyden «norgesrekord i skittkasting» for å karakterisere innlegg som ble framført.