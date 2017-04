Rask inngripen av nabo avverget spredning til bolighus

OTTERØYA: Nødetatene rykket ut til Saltbuodden på Otterøya fredag kveld, da det ble meldt om bilbrann.

Meldinga kom 21.35, og det var ei stund fare for spredning til et bolighus og andre bygg på eiendommen, opplyste brannvakta i Namsos.

Nabo ble redningsmann

En snartenkt nabo kom til unnsetning med traktor og greide å taue bilen bort fra boligen, slik at det ikke var fare for at flammene skulle spre seg til bygningsmassen.

Bileieren oppdaget ifølge politiet brannen i bilen ti minutter etter at han kom tilbake fra en kjøretur. Da sto bilen av merket SSangYong, parkert på gårdsplassen utenfor huset, bare noen meter fra bygningen.

- Han så at det kom flammer fra dashbordet. Bilen er totalskadet, og en motorsykkel som sto like ved har også fått smelteskader, opplyser operasjonsleder Rune Reinsborg.

Heldigvis ingen vind

En søppeldunk som sto like ved inngangen til huset var også smeltet, og det forteller noe om den dramatiske situasjonen.

- Det var bra det var vindstille. Hvis ikke ville faren for spredning vært atskillig større, opplyser brannmanskaper på stedet.