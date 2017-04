Se LIVE fra UKM

NAMSOS: Årets fylkesmønstring i UKM går av stabelen i Kimen på Stjørdal i helga. Over 400 ungdommer skal være med – deriblant mange fra Namdalen. I år er det ca. 100 sceneinnslag fordelt på fem forestillinger fra fredag til søndag, over 70 kunstbidrag og 12 filmer.

Se programmet for helgas UKM.

– For meg er UKM kanskje den flotteste kulturopplevelsen i løpet året. Jeg blir oppriktig glad av å se den kreative utfoldelsen og energien. Det krever mot å vise fram noe som er viktig for deg.

Dette motet inspirerer meg i arbeidet med å gjøre kunst- og kulturopplevelser tilgjengelig for alle nordtrøndere, sier fylkesråd for utdanning og kultur May Britt Lagesen.