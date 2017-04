Skoleleder til Høyesterett

NAMSOS: Mannen ble først dømt i Namdal tingrett i august 2016 til 16 måneders fengsel og 120.000 kroner i erstatning til den fornærmede jenta.

Han anket og Frostating lagmannsrett reduserte i vinter straffen til ett års fengsel. Erstatningen ble også satt ned til 75.000 kroner. Påtalemyndigheten la ned påstand om over dobbelt så lang straff, og anket til Høyesterett.

Overgrepssak går videre fra lagmannsretten Påtalemyndigheten har besluttet å anke dommen fra Frostating lagmannsrett der en skoleleder fra Namdalen er dømt for seksuelle overgrep mot ei åtte år gammel jente.

Høyesterett skal nå behandle saken, skriver NRK Trøndelag.

Påtalemyndigheten vil også prøve saken på bakgrunn i skjerpelser i straffeloven når det gjelder seksuelle overgrep mot barn.

– Det dreier seg om en endring av loven om seksuelle overtredelser mot barn som har prinsipiell betydning. I tillegg til at vi mener straffen er for lav, er det også et prinsipp her knyttet opp mot straffeutmålingen som det er viktig at Høyesterett får sett på, sier Bjørn Kristian Soknes til NRK Trøndelag.