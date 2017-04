Festplassen må utsettes

NAMSOS: – Vi beklager selvsagt at det har blitt slik, men vi kan ikke gå på akkord med regelverket, og derfor blir det en liten timeout til vi har alt på plass, sier rådmann i Namsos, Ketil Sørvig.

Grunnen til at prosjektet blir forsinket er at oppdraget må utlyses på vanlig måte som et offentlig anbud.

I 2016 bevilget Namsos kommune en million kroner til Festplassen, og nå i 2017 ytterligere 500.000 kroner. Dermed har kommunen overskredet grensa som utløser krav om utlysning innen for regelverket for offentlige anskaffelser.

– Grensa er på 1, 1 millioner kroner, og dermed har vi ikke noe annet valg enn å lyse ut et offentlig anbud, sier rådmannen.

Normalt vil prosjekter under denne beløpsgrensa bli utført ved at kommunen innhenter tilbud fra minst tre aktører for å sikre at det er konkurranse om oppdraget.

Har fått en kvart million

I tillegg til kommunes andel har prosjektgruppa bak nye Festplassen fått inn et betydelig beløp i gaver fra private, lag og foreninger, og næringslivet i Namsos. I skrivende stund omkring 250.000 kroner.

– Vi er kjempeglade og veldig imponerte over entusiasmen for prosjektet, både blant private og næringsliv, og pengene skal brukes på Festplassen selv om det nå blir en forsinkelse, forsikrer Marthe Jensen i prosjektgruppa.

Høsten 2017 – våren 2018

Teknisk sjef Ståle Ruud sier at anbudsgrunnlaget skal være klart i løpet av mai.

– Jeg regner vi har det klart om to til tre uker, og vi ser for oss en anbudsfrist etter utlysning på tre til fire uker, slik at nok nærmer vi oss St. Hans før vi har en tilbyder på plass, sier han.

– Betyr det byggestart i sommer?

– Nei. Vi ønsker ikke anleggsvirksomhet på Festplassen i ferien, og vi må også ta hensyn til at det blir martna i august, slik at oppstart blir tidligst rett etter at Namsosmartnan er avviklet, sier Ruud.

Dermed er det ikke sikkert at prosjektet blir ferdig i år.

– Det vil avhenge helt av når vi kommer i gang, men det kan hende at vi ikke rekker å få det ferdig før våren 2018, og derfor kan vi ikke love en ny festplass i år, sier Ruud.