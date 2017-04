Rolig natt i Namdalen

NAMSOS: Operasjonsleder Bård Krogstad i Trøndelag politidistrikt kan fortelle om en rolig natt uten noen meldinger på politiloggen.

Statens vegvesen melder på sin nettside at det fra 2. mai vi bli lysregulering på grunn av vegarbeid på Bakkastraumen bru på fv 503 mellom Klungvik og Værum. Flere trafikkmeldinger kan du lese her.

Nyheter

En tysk pilot har gjort seg upopulær i Røyrvik. Han har blant annet herpet en bolig, og råkjørt snøskuter til alle døgnets tider. Nå har han forsvunnet, og kan forvente seg flere politianmeldelser.

I dagens NA Helg kan du en dokumentar om Sykehuset Namsos. NA har gått bak kulissene for å finne ut hva som skjer på et sykehus.

I dagens avis kan du blant annet lese at det var stor interesse rundt fjøssafari i Vassbotna. Og at de nye redningshelikopterne ikke kan lande på Sykehuset Namsos, men at det er funnet en løsning.

Været

Det gode, men litt kjølige vårværet kommer ifølge Yr.no til å fortsette i dag. I Namsos vil det store deler av dagen bli sol og skyfri himmel, med en temperatur som vil starte på fire plussgrader, og øke til sju utover ettermiddagen. Vindtyrken vil ligge på en laber bris.

Yr melder nøyaktig samme vær i Rørvik. I Indre Namdal vil sola også skinne, men her vil temperaturen så vidt stige over null.