Internasjonal solidaritet

NAMSOS: LO-leder Hanne Lise Fashing snakket om den humanitære situasjonen i Gaza og på Vestbredden da hun holdt en appell ved minnesmerket over Oskar Hoddø i Vika 1. mai.

– Hans holdninger og innsats for de russiske krigsfangene og for å hjelpe folk til å flykte fra okkupasjonsmakta er fortsatt eksempler til etterfølgelse, sa Fahsing.

FN regner med at minst to millioner har behov for humanitær bistand i 2017,

Også Kåre Aalberg snakket om krig og humanitær innsats da han talte ved minnesmerket i russerparken.

– Krig skaper humanitær innsats fra folk. Og befolkninga i Namsos stilte opp og hjalp de sovjetiske fangene med mat og bistand, sa Aalberg, og trakk en linje fram til i dag.

– Det er et stort tankekors hvordan norske myndigheter behandler flyktninger og asylsøkere. Norsk humanitær innsats under krigen burde være et symbol for hvordan vi behandler våre medmennesker. I dag er det langt dit, sa han.