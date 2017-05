Line har alltid smilet på lur

– Går det egentlig an at du noen gang er sur eller irritert?

– Ja, hvis de heime ikke har rydda etter seg, og gangen flyter over med ski, sykler, hjelmer og treningsklær. Da kan jeg bli litt irritert, sier Line Borkmo – og prøver å være alvorlig, før hun bryter ut i latter.

Et kjent ansikt på Nava

Vi møter 42-åringen på pauserommet på Nava. En arbeidsplass Line har vært siden hun var ferdig på skolen.

– Jeg har i hvert fall vært her i 20 år. Nei, jeg har garantert vært her mer enn 20 år. Jeg trives utrolig godt her, og møter mye folk.

For vi er nok ikke alene om å ha kjøpt nye dongeribukser i andre etasje på Nava. Mange har tatt den kjente rulletrappa opp en etasje med slitte bukser, og gått trappa ned igjen med nye jeans.

– Jeg møter folk fra hele Namdalen hver dag, og mange utflytta namsosinger som er heime på besøk, kommer ofte innom for å handle. Det er veldig trivelig, sier Borkmo.

– Du er kanskje litt nysgjerrig av deg når du møter så mye folk hver dag?

– Ja, det er jeg nok. Det ligger litt i slekta dette. Alle i familien er nok nysgjerrige, smiler hun.

– Hvordan har utviklinga i butikken vært siden du starta på?

– Før var det bare klær i andre etasje, men nå er det jo blitt mye mer sport og sko.

Line Borkmo har både en samboer og barn som er svært aktive – i tillegg til at hun også selv foretrekker å bruke mye tid utendørs.

– Alle er stort sett på trening hver dag, og da blir det fort litt utstyr å holde styr på. Det ligger alt fra ski og sykler i gangen til enhver tid, så det spørs om vi skulle ha hatt en større gang, smiler hun.

Dilla på toppturer

Familien har blant annet hytte i Duved – rett ved Åre – og tilbringer store deler av vinteren der.

– Jeg regnet vel ut at det har blitt 33 skidager etter jul, hvis jeg tar med Sveits-turen før påske.

– Sveits-turen?

– Ja, jeg elsker Alpene. Jeg og søstera mi var der på topptur. Vi var i Verbier, og jeg synes slike toppturer er veldig artig. Vi har faktisk vært i Alpene hvert år de siste tre-fire åra, sier hun.

I helga var familien igjen på hytta i Duved, og selv om det var siste helga heisene gikk, blir det flere turer utover våren.

– Da går vi på feller opp til fjellet, og renner ned igjen. Vi finner jo alltids snø. Så det blir garantert flere turer, sier hun.

Aktiv i løpeklubben

Selv om familien fortsatt oppsøker snø, har hun også startet løpesesongen.

– Jeg har vært med i Namdal løpeklubb i flere år, og synes det er en flott klubb å være med i. Selv om det kan være ganske pyton undervegs i løpene, er samholdet og miljøet veldig bra i løpeklubben, sier hun.

– Så hverdagene dine går stort sett i jobb, trening og... ?

– Barna. I tillegg har vi symøte en gang i måneden, men vi syr ikke. Vi møtes for å prate og være sosiale.

– Og så er jeg utrolig glad i Bymarka. Vi er heldige som har så flotte turområder. Nå på våren og sommeren bruker jeg Bymarka nesten hver dag.

– Da lurer jeg på til slutt hva den fineste plassen i Namdalen er?

– Da må jeg nesten svare Svartfjellet. Spesielt om jeg i tillegg kan gå rundt Skardfjellet i bare shorts og t-skjorte, smiler Line Borkmo.

