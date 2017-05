Russefeiringa er like om hjørnet, og Sirkus Bytomta i Namsos arrangerer flere tilstelninger for russen fram til nasjonaldagen. Utestedet byr blant annet på tre konserter med nasjonale artister den kommende tida. Først ut er Morgan Sulele 6. mai, mens Staysman står for underholdninga 12. mai. «Dagen før dagen», 16. mai, gjester Adelén byen. 20-åringen fra Horten har vært med i Melodi Grand Prix og også vunnet «Skal vi danse».