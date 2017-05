En stille natt i Namdalen

- I natt har det vært helt stille, får Namdalsavisa vite fra operasjonssentralen hos politiet i Nord-Trøndelag tidlig tirsdag morgen.

Oppholdsvær

Ser vi på været i Namdalen, ser det ut til å bli en fin dag. Yr melder om oppholdsvær og perioder med sol, samt temperaturer opp mot fem grader midt på dagen tirsdag.

Når det gjelder vegforbindelser er det ikke noe nytt å melde fra Statens vegvesen. Du kan sjekke deres oversikt over stengte veger her. (Ekstern lenke).

Stjal identitet

På Namdalsavisa kan du lese om at en namdaslkvinne har anmeldt et tysk-svensk par for ID-tyveri.

Her kan du også lese om at det ble publikumsrekord på vårkonserten i Kuben kulturhus 1. mai, eller om ekteparet Eirik og Karin Fjerdingøy som har bygd et spesielt fjøs på Trones.

Krisetall for billigkjede

I hovedstadspressen kan vi blant annet lese at salgstallene hos Rema 1000 stuper. Det er VG som melder dette.

Hos Dagbladet kan vi lese at Oslo-pendlere kan få trøbbel i morgentimene på grunn av en stor vannlekkasje i Oslo sentrum.