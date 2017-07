Stille i hele fylket natt til fredag

Som vanlig sjekker Namdalsavisa status hos politiet tidlig på morgenen og i dag hadde de heller intet noe å melde fra Namdalen. Faktisk har det vært stille i hele Nord-Trøndelag i dag, fikk vi vite.

Sommer og sol

Om det er det fine været som gjør at folk har roet seg ned, skal vi ikke spekulere i, men vi kan melde om at godværet ser ut til å holde seg. Ifølge yr.no meldes det over 20 grader og strålende sol over hele Namdalen fredag. Også lørdagen ser bra ut temperaturmessig, selv om det vil skye noe til.

For dem som skal ferdes langs veien, byr ikke vegvesenets trafikkmeldinger på nye overraskelser i dag.

Vi legger likevel med linken slik at du kan ta en titt for sikkerhets skyld . (Ekstern lenke)

Nest siste «færingen»-sending

I går kveld gikk nest siste direktesending fra «Færingen Live» av stabelen fra Utvorda. Den kan du se i opptak her . I kveld braker løs med jubileumssending med DDE-konsert på Zanzibar Inn på Lauvsnes i Flatanger.

Har du en gryende skuespiller i magen, melder vi nå at Herlaugspelet søker åtte statister som skal spille staute krigere i kongens hær .

Toppsaken hos Trønder-Avisa nå, handler om at det stadig blir vanskeligere for unge å få seg sommerjobb. Denne trenden bekreftes av NAV.

Dømt for svindel etter London-brann

Blant sakene fra hovedstadspressen, finner vi blant annet at Donald Trumps omstridte innreiseforbud har trådt i kraft. Det skriver blant andre VG .

Det meldes også om trøbbel i Oslo-trafikken fredag morgen. Dette etter at murpuss falt ned fra taket i Brynstunnelen. Dermed blir det omkjøring, melder Dagbladet .

Hos VG og Aftenposten kan vi lese at en mann er dømt for svindel etter den tragiske blokkbrannen i London tidligere denne måneden. Mannen påstod at han var gift og hadde mistet både kone, barn og alt han eiide i brannen.

Etterforskningen viste imidlertid at han var bosatt i en annen del av byen og verken hadde kone eller barn.