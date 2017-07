Her er nattens politilogg

Første melding fra kvelden og natta var melding om en elgpåkjørsel på Strand i Nærøy. Meldingen kom klokken 22.28, og det er ikke meldt om personskade.

Bortvist fra Tangsprell

Klokken 00.12 påtraff politiet en mann i 20-årene på Tangsprelldagene på Lauvsnes.

- Vedkommende utviste ikke god oppførsel og ble bortvist fra stedet, forteller operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt Ole Tuset.

Patruljen bestemte seg for å følge med på mannen etter at han hadde blitt bortvist, og det endte med at de valgte å kjøre han til drukkenskapsarresten i Steinkjer.

Lagde kvalm på camping

Klokken 00.51 fikk politiet melding om en mann som oppførte seg dårlig på en campingplass i Terråk.

- Vedkommende, en kar i 20-årene fra Terråk, fikk muligheten til å dra hjem med drosje, men drosjen satte han av etter ti meter. Han oppførte seg også dårlig overfor politipatruljen. Dermed endte han opp bak i politibilen og ble kjørt hjem. forteller operasjonslederen.

Mannen vil bli anmeldt for ordensforstyrrelse.

Litt senere, klokken 02.07 ble det meldt om bråk ved en bensinstasjon i Terråk.

- Det var en mann som var litt oppvilgersk. Dette roet seg etter en prat med politiet, og saken ble ordnet på stedet, opplyser Tuset.

I morgentimene ble det også gjennomført en trafikkontroll i Foldereid. Denne pågikk i tidsrommet 05.10 til 06.00 og det ble ingen reaksjoner.