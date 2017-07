Bindal kommunes kulturpris går til ...

BINDAL: – Det er veldig gøy. Jeg ble veldig glad da de ringte fra kommunen og fortalte det, sier Jørgensen.

Prisen ble delt ut under årets Nordlandsbåtregatta, og etter Jørgensens problemer med å finne ordfører, Britt Helstad, ble prisen overrakt, til applaus fra de oppmøtte.

– Det er spesielt å få erkjennelse for noen en har jobbet så hardt med og holdt på med lenge, sier Jørgensen.

Kommunens begrunnelse er at prisen til en person som lenge har vært aktiv i det lokale kulturmiljøet, og at Jørgensen viser at en kan lykkes om en bare vil.

– Jeg ble veldig stolt, glad og litt rørt da jeg tok imot prisen, sier Jørgensen.

Det å få Bindal kommunes kulturpris, var også noe helt spesielt.

– Jeg har jo opplevd at venner har fått kulturprisen, og det var veldig gøy og overraskende at jeg også fikk denne, sier Jørgensen.

Midlene vil nå bli brukt framover på videreutvikling av musikken. Og da står Bindal klar til å støtte opp.

– Jeg håper denne prisen blir en inspirasjon for deg til å stå på videre. Du er en person som vi setter høyt, vi er stolte av, og som Bindalingene vil vi være med å heie deg fram, om muligheten byr seg igjen, sier ordfører Britt Helstad.