Gir garanti til Ytre Namdal Vekst

NÆRØY: Kommunestyret i Nærøy har vedtatt å garantere for 50 prosent av et lånebeløp på maksimalt 30 millioner kroner som Ytre Namdal Vekst AS skal ta opp i tilknytning til overtakelse og utvidelse av næringsbygget på Solsiden industriområde.

Garantien vil trappes ned tilsvarende nedbetalinga av lånet.

Det er ei forutsetning for vedtaket at Vikna kommune stiller tilsvarende garanti og at Fylkesmannen godkjenner den kommunale garantien.