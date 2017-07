«Skjønnheten og udyret» mest sett

OSLO: Vi må helt tilbake til 2006 for å finne et høyere tall for første halvår. At året har startet sterkere enn på samme tid i fjor er et godt tegn – 2016 endte nemlig som det beste kinoåret siden 1983.

– At vi fortsatt klarer å ligge foran dette året er nesten utrolig, og viser igjen hvor sterkt kinoene står blant alle kultur- og underholdningstilbud, sier adm. direktør Guttorm Petterson i Film & Kino.

Årets mest sette film er så langt «Skjønnheten og udyret», som har solgt 347.611 billetter siden premieren 17. mars. På andreplass ligger animasjonsfilmen «Vaiana» (296.285) mens «Pirates of The Caribbean: Salazar’s Revenge» er nummer tre (286.132).

Første norske film på lista (og den eneste blant topp ti) er «Dyrene i Hakkebakkeskogen», som med sine 206.150 besøk ligger på sjuendeplass.