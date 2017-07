Galskapen varer evig

Det er mange grunner til å være stolt over å være namdaling. En av bærebjelkene i vårt gode selvbilde er det hållingene som har regien på. Det er klart for en ny revyfestival og ingen som helst festival. Det er 30-årsjubileum og før herligheten starter kan vi slå fast følgende: Om sola er borte noen dager i løpet av året, dør aldri galskapen på Høylandet.

Takk og pris for det. Vi kjenner alle til hvordan det startet i et juleselskap hvor Lornts Mørkved og Andreas Mørkved Romstad sådde ideen til en revyfestival. De var fødselshjelperne til det som har utviklet seg til å bli landets morsomste festival. Som fortsatt er en «høydare» for revyartister fra hele landet. Det er heller ikke et arrangement for bare menigheten – publikum strømmer til.

Driftige hållinger har skapt dette gjennom en solid dugnadsinnsats med hjelp fra gode revyentusiaster fra nabokommunene. Det et velsmurt og profesjonelt apparat som holder hjulene i gang. Likevel krever det sitt, ikke bare under festivaldagene, men utallige timer i forkant også. Det står stor respekt av denne innsatsen.

Høylandet er navet og drivkrafta for mye av revyarbeidet som utføres over hele landet. Det er imponerende at de har klart å holde denne posisjonen gjennom 30 år. Det vitner om at man over år har hatt dyktige folk i organisasjonen, som har evnet å ta tak i alle aspekter med revyvirksomhet.

Det ingen tvil om at Revyfestivalen har betydd mye og har vært en inspirasjonskilde for lokale arrangører i Namdalen. I dag er vi stolte namdalinger, og ekstra stolte av hållingene. Lykke til, alle dere som sørger for latter og galskap i dagene og årene som kommer. Vi trenger slikt!