Lav omsetning i Namdalseid

RØRVIK: Det har vært ei stille og rolig natt forteller politiet tirsdag morgen. Det er ingen meldinger i politiloggen.

Nyheter

På namdalsavisa.no kan du lese om at det ikke siden gullårene 2000–2001 har vært en bedre start på laksefiske i Namsen. At årets laksefiske i Namsenvassdraget er helt eventyrlig, kan Tuva Lysberg Lund (9) skrive under på.

Du kan også lese om at den foreløpige obduksjonsrapporten til jenta på tre år som politiet mistenker døde av vold, er klar – og at siktelsene mot mora og stefaren opprettholdes.

Handelslekkasje i Namdalseid

Tirsdag morgen skriver Trønder-Avisa om at Steinkjer og Namsos troner på shoppetoppen, mens Namdalseid blir offer for handleflukt.

– Deler av forklaringen på de svake handelstallene i Namdalseid er at kommunen for eksempel ikke har sportsbutikker eller butikker som selger hvitevarer eller klær. Likevel er en omsetning på 17.875 kroner per innbygger veldig lavt i forhold til normen på dagligvarer, som ligger på i overkant av 30.000 kroner. Til sammenligning legger folk i Steinkjer og Namsos igjen godt over 100.000 kroner per person i butikkene i kommunen, skriver T-A.

Administrerende direktør i Coop Midt-Norge, Bjørn Vik-Moe er ikke bekymret over tallene, men ser at Namdalseid har mye handelslekkasje til byene. Steinar Lyngstad som er ordfører i Namdalseid er heller ikke bekymret i følge Trønder-Avisa.

– Han har inntrykk av at butikkene i kommunen driver stabilt, men han ber samtidig folk tenke over hvor de handler.

På Trønder-Avisas nettsider kan du lese en fullstendig oversikt over omsetning per innbygger i alle fylkene i Nord-Trøndelag i 2016.

Liverten skal mette sultne revygjester på Høylandet Tror det vil gå med 150 kilo elgkjøtt og 2.500 hamburgerbrød Kortreist mat er i vinden, og nå blåser den helt fra Nordli og over til Høylandet. Liverten står nemlig for all matservering under årets Revyfestival.

Toppsaken på VG.no tirsdag morgen er at Nord-Korea avfyrte et missil natt til tirsdag norsk tid. Den foreløpig siste i en lang rekke våpentester den siste tiden møtes med oppgitthet fra USAs president.

Været

Her er meteorologens værvarsel for Trøndelag tirsdag:

Vest og nordvest bris, periodevis frisk bris på kysten. Skyet eller delvis skyet, enkelte regnbyger.

Temperaturene vil ligge på omkring 12 grader i Namdalen tirsdag.