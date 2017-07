Namsos-seier på spansk jord

BENIDORM: Namsos J17 deltar denne uka på Costa Blanca Cup i fotball i Benidorm. Og laget fikk den best mulige starten på uka da de mandag kveld slo spanske Villajoysa 1-0 i første gruppespillkamp.

Hedda Sæther ble matchvinner kort tid før slutt.

Namsos deltar i åpen klasse og var spent på hvor god motstand de ville få. Første kamp var jevnspilt, og seieren ga spillerne god selvtillit foran neste oppgave: Møte med Villena sent tirsdag kveld. Det spanske laget vant sin første kamp mot At. Callosa hele 6-0. Namsos møter At. Callosa onsdag kveld.

Costa Blanca Cup varer fram til lørdag.