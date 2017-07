Hva har skjedd mens du sov?

RØRVIK: Onsdag morgen er det ingenting å melde om fra politiets side. Det har vært ei rolig natt i hele fylket.

Nyheter

På våre nettsider kan du lese saken om at næringslivsveteran ønsker fergesamband fra Leka til Fjølvika i Nærøy. Du kan også lese om at anstrengt økonomi gir færre ambulanser i sommer, og at det rammer kommunene Vikna, Grong, Lierne, Grong, Snåsa og Osen.

Trønder-Avisa skriver om at en eier av en savnet sykkel fikk seg en overraskelse på tirsdag. Da politiet hentet en sykkel hensatt på Moan i Levanger, viste det seg at den var meldt stjålet fra Stjørdal – i år 2000. Her kan du lese om den spesielle saken.

Toppsaken på VG.no onsdag morgen er at norske kreftleger slår alarm om tilgangen på nye medisiner. Pasienter dør i ventetiden, skriver de i en bekymringsmelding til Statens Legemiddelverk og helse- og omsorgsministeren. Les saken på VGs nettsider her.

Onsdag braker det løs med jubileumsfestival i revyriket Pyntegjengen får Høylandet til å skinne 30 år skal feires med brask og bram, men for å få det til er Revyfestivalen avhengig av at dugnadskreftene i bygda slår seg sammen. Noe de i aller høyeste grad gjør.

Været

Her er værvarselet for Trøndelag onsdag:

Nordvest bris, til dels frisk bris på kysten. Skyet eller delvis skyet. Enkelte regnbyger. Fra i ettermiddag etter hvert oppholdsvær og lettere skydekke.

Temperaturene ligger på rundt 12 grader i Namdalen.

Flere namdalske lag i aksjon under Storsjøcup denne uka Hadde ikke nok spillere, men fant på noe smart Disse jentene fikk høre at de ikke var nok spillere til å delta på årets Storsjøcup. Løsninga ble samarbeidslaget Namsos/Bangsund.

Stengt veg

På fylkesveg 464 ved Avløyftin, på strekningen Sørenget - Duna er vegen stengt på grunn av vegarbeid. Statens vegvesen melder om at vegen vil være stengt fra klokken 08.00 til klokken 19.00 onsdag.