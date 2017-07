For Thomas har Rørvik alltid vært målet

Det er familien og plassen som gjorde at jeg ville tilbake hit til Rørvik og den gode sjølufta, sier Thomas Strand, mens han kutter opp grønn- saker inne på kjøkkenet i Heimen barnehage. Det er snart klart for lunsj, og pedagogisk leder har ansvaret for maten i dag.

– Jeg bodde i Trondheim i tre år mens jeg tok utdannelsen, men jeg visste hele tida at jeg ville tilbake hit. Jeg sa det før jeg dro – det var ingen tvil om at jeg skulle flytte heim og bosette meg her.

Liker å møte folk

Strand vokste opp på Rørvik, og har mange gode minner fra barndommen. Han kommer fra en stor familie, og har hatt besteforeldre å se opp til. Det er nok mye av grunnen til at han ønsker å bo her selv.

– At jeg vil bli gammel på Rørvik, er det ingen tvil om. Jeg trives kjempegodt, og det har mye å gjøre med at jeg har familien nært. Jeg er veldig sosial, og jeg liker å spasere rundt og møte kjentfolk. Det kan bli noen lange turer på butikken, ler han.

Barnehagelæreren tar de nybakte brødene ut av ovnen, og forteller om de mange grunnene til at han er stolt namdaling. At familien betyr mye for han er det ikke den minste tvil om, men idretten har også en stor plass i hjertet.

– Fotball er en lagidrett med mye kameratskap. Vi deler både glede og sorg, og vi jobber mot noe sammen. Det går ikke alltid bra, men vi er der for hverandre uansett, sier han.

Som keeper og kaptein på laget representerer han heimplassen på hver eneste kamp.

– Jeg er stolt av å ha på meg Rørvik-drakten, og jeg er stolt av å få være kaptein, sier han, og legger til:

– Det er ei tillitserklæring. Ettersom årene har gått, har jeg tenkt mer og mer over at vi representerer det stedet vi er fra på banen og på tur. Da gjelder det å oppføre seg.

Som medlem i et idrettslag følger dugnadsarbeid naturlig nok med, og når spørsmålet om å stille opp kommer, er ikke Strand tung å be.

– Jeg er nok veldig lett å spørre om å være med på ting. Dugnad er jeg gjerne med på – det handler om å gi noe tilbake til klubben, sier han, og forteller at han fra høsten av skal starte med keepertreninger for de framtidige målvaktene i idrettslaget.

Tips oss om stolte namdalinger her!

Opplever folk som stolte

– Er du stolt av å være namdaling?

– Ja, det er klart. Og jeg er veldig stolt av å være viknaværing. Mor- faren min var veldig Vikna-patriot, så det er nok mye der jeg har det fra. Han var den største rollemodellen for meg, og han var utrolig stolt.

32-åringen tror det er viktig at folk framsnakker plassen de kommer fra, og han synes mange er flinke til det.

– Jeg skryter bestandig, og jeg opplever absolutt at folk er stolt av å være herfra. Det er utrolig mange som framsnakker Vikna og Rørvik.

At det er mye vekst i området synes han er veldig spennende.

– Det er kjempeartig å se utviklinga som skjer i Vikna. Jeg håper det går bra med alt, og at vi beholder jobbene samtidig som det skapes nye. Det er mange dyktige mennesker som får til ting her.

– Hvor synes du det er finest i Namdalen?

– Jeg synes det er kjempefint ved sjøen, og jeg liker meg best på Rørvik. Det å komme over Nærøysundbrua og se utover på plassen, er helt fantastisk, sier han, før han starter måltidet i barnehagen med en aldri så liten trall.