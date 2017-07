Nærmere løsning for Namsens Auge

GRONG: Selv om fristen for å gå med på frivillig akkord for kreditorene til Namsens Auge utløp torsdag, er det så langt ingen avklaring. Trond Martin Sæterhaug opplyser at fristen er utsatt fordi seks kreditorer ikke har svart. Tre kreditorer har de ennå ikke fått faktura fra, og har etterspurt dette.

Fare for konkurs i Namsens Auge Enten blir samtlige kreditorer med på frivillig akkord, ellers må Namsens Auge slås konkurs.

– Fra alle som har honorarkrav til Namsens Auge har vi fått ja til frivillig akkord hvilket innebærer en utbetaling på 50 prosent av salæret. Av de øvrige kreditorene som har svart, har samtlige gått med på frivillig akkord. Åtte kreditorer har meddelt at de frafaller all gjeld, sier Trond Martin Sæterhaug som er styreleder i Namsens Auge.