Slåssing, promillekjøring og trafikkontroll

RØRVIK: Klokken 01.07 kom en politipatrulje over et slagsmål på festivalcampen på Høylandet. En mann i 20-årene av utenlandsk opprinnelse hadde vært vanskelig, og en patrulje oppserverte at han slo etter andre i folkemassen. Politiet fikk kontroll på han, og det ble påvist at han hadde slått ei dame i brystet.

Personen ble vist til bopel, og fikk pålegg om å holde seg heim resten av natta. Han blir anmeldt for ordensforstyrrelse etter hendelsen.

Fører var beruset

Klokken 02.44 natt til torsdag kom det enda ei melding fra Høylandet. Politiet fikk høre at en mann hadde satt seg i en bil og kjørt i beruset tilstand. Politiet rykket ut, og kom i kontakt med mannen som ble framstilt for prøvetaking. Mannen som var i 60-årene og kom fra Malvik, erkjente å ha kjørt i beruset tilstand, og leverte inn førerkortet til politiet.

Brukte ikke bilbelte

På E6 ved Bjørgan ble det gjennomført en trafikkontroll i tidsrommet fra klokken 04.40 til klokken 06.10. 47 førere kontrollert, og to førere fikk gebyr for manglende bruk av bilbelte.

Klokken 03.54 i natt kom den siste meldinga som er registrert i politiloggen. Da ble politiet kontaktet av en beboer på en privat adresse i Namsos. Personen meldte om bråk hos en nabo. Bråkmakeren, som var en kar i 20-årene fra Namsos ble oppringt av politiet. Han fortalte at han hadde besøk, og politiet tok seg en prat med han om hvordan man skal oppføre seg som nabo. Mannen i 20-årene lovet bot og bedring, og politiet hørte ikke mer fra nabolaget.

Været

Her er meteorologens værvarsel for Trøndelag torsdag:

Skiftende bris. Enkelte regnbyger nord for Trondheim, ellers stort sett oppholdsvær og perioder med sol. Om kvelden også oppholdsvær nord for Trondheim.