Lørdag kveld skal det hele avgjøres

HØYLANDET: Fire semifinaler er unnagjort – den femte og siste spilles lørdag formiddag.

Odins soldater er populære karer på Høylandet Nordlendingene ligger godt an til pris Etter tre semifinaler å dømme, er det nordlendingene som sitter i førersetet for å ta heim flest NM-titler.

Det er Herborg Kråkevik som er konferansier under kveldens to finaler, og det skal deles ut priser for beste sketsj, beste monolog, beste musikalske innslag/vise, beste tekst, beste sceneframføring, toillingprisen, talentpris og selvfølgelig årets revynummer.

Spellaget Gauken i aksjon i andre semifinale På handletur etter nye priser Å være utskremt mann på handletur er ingen lek. Men på scenen hadde aktørene i Spellaget Gauken full kontroll på arbeidsoppgavene.

Finalen er ikke bare det som skjer lørdag. Sigmund Kveli har eget show, det blir førspræll med Ole Bergersen og etter finalen avsluttes festivalen med bygdafest.