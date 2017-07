NAMSOS: Det er et par meldinger fra politiloggen natt til lørdag, men stort sett har det vært rolig i Namdalen.

Klokken 02.00 ble ei dame i 60-åra anmeldt for promillekjøring i Namsos. Hun kjørte på og skadet en parkert bil, melder politiet.

De melder og om at de har vært på Høylandet etter klager om bråk. En mann i 40-årene ble heimkjørt, og det skal ha vært flere med i klammeriet. Politiet sier det er uklart hvorvidt hendelsen fører til videre oppfølging.

Operasjonsleder informerer og om at politiet har vært godt synlige både på Revyfestivalen og i Sildvika natt til lørdag.

– Vi får noen meldinger fra arrangørene på Høylandet. De sliter av og til med at folk ikke er der for revyen sin del, men for å feste og herje. Det synes vi er synd.

