Beslagla førerkort etter kollisjon med traktor

HARRAN: På E6 ved Fjerdingen har det vært en kollisjon mellom en bil og en traktor. Det skal ikke være snakk om alvorlige personskader, melder politiet på Twitter like før klokken 13.00.

Politi og ambulanse dro til stedet, og melder om at det går an å passere.

Like etter opplyser politiet om at det ikke er personskader etter uhellet, og at bilen hadde kjørt på en traktor med rundballetilhenger. Kollisjonen skjedde etter ei forbikjøring, og på vegen er det skiltet med forbikjøringsforbud. Førerkortet til bilfører ble derfor beslaglagt.