Einar Gelius nytt medlem i Norsk toillingforbund

TOILLANDET: Seremonien ble innledet ved å presentere forbundets nye oppfinnelse – avholdsautomaten.

– All denne drikkinga er et problem, og denne innovative oppfinnelsen skal få slutt på det, forteller Øystein Dolmen.

Kort tid etter ble forbundets nye medlem, Einar Gelius, prestentert.

– Det er en ære å bli medlem i Norsk toillingforbund, sa Gelius etter avdukinga.

– Et problem nå i dag, er at vi tar oss selv alt for selvhøytidelige, og det må vi gjøre noe med, la han til.

Dermed tok med-toilling Klaus Sonstad til ordet, og ba en representant fra pressekorpset – denne gangen undertegnede – om å skyte ei pil med en bue inn i et bål bestående av selvhøytidelighet for å brenne den opp.

– Nå har vi dekt nesten alle områdene, også det teologiske området, forteller sjefstoilling Lornts Mørkved.

Norsk toillingforbund består nå av: Einar Gelius, Mona Grudt , Are Sende Osen, Øystein Dolmen, Arthur Arntzen, Marvin Wiseth, Klaus Sonstad, Nils Arne Eggen, Anne Cat. Hærland, Finn Bergesen jr. (død), Harald Reppesgård, Tor Erling Staff og Ingrid Evertsen.