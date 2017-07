Se bilder fra Sildvika

SILDVIKA : Det som startet som en sommerfest er blitt til en musikkfestival i hurtig vekst. I fjor kom det 1.300 til den lille bygda. Nå er festivalen i Sildvika godt i gang for fjerde år på rad.

– Festivalen vokser for hvert år. Det synes vi selvsagt er stas. Samtidig er ikke målet å bli for stor heller. Vi har kapasitet til å ta inn rundt 700-800 hver kveld – altså totalt rundt 1.500 i løpet av helga, sa Stein Ivar Dolmen i hovedkomiteen før festivalen gikk av stabelen fredag.

Da sto Nullskattesnylterne, Blood on Wheels, Übervolt og Jävlar på Kärlek på plakaten, og stemninga var god både framfor scenen, på campingen og inne i teltet.

Lørdag er det klar for litt mykere musikk, da Miss Johnson, Larsen Bluesband, Busch og Brun, Local Heroes (eks Atlantis Band) og Too Far Gone endrer scenen.

