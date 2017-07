Bare å glede seg til 2019

Tida går fort i godt selskap, spesielt når en har med å gjøre en frisk 30-årsjubilant som Norsk Revyfestival. Jubilanten visste ingen tretthetstegn og det er bare å glede seg til nye sprell i revybygda Høylandet om to år.

For en kommune med litt over 1.200 innbyggere er revyfestivalen et stort felles løft. Revygrupper fra hele landet kommer til Høylandet, øvrige gjester, politikere, presse og tusenvis av publikummere skal loses i riktige retninger til enhver tid. Selv om det er et velsmurt apparat, så skal oppgavene løses der og da.

Slitsomt og hektisk? Sikkert i perioder, men belønninga må være følelsen at en har lyktes igjen til fulle. For det er ikke uten grunn at publikum strømmer til teltene på Høylandet. Slikt må være inspirerende for alle som står på scenen.

Kulturminister Linda Hofstad Helleland trakk fram Norsk Revyfestival som et glansbilde av norsk frivillighetsarbeid i sin hilsen til bursdagsbarnet. Hun var imponert at over 600 personer bidro til å få arrangementet i havn. Det er bare å håpe at politikerne ikke bare lar seg imponere, men bidrar positivt på områder de kan bidra.

Mange ble med rette hedret for sin innsats for revyfestivalen gjennom 30 år. Prisvinnerne imponerte på ulike måter. Olerussen fra Stjørdal (bildet) minte oss om at revy ikke bare handler om gapskratt i nummeret «Nei betyr nei». Ved en sterk og lun uttrykksmåte viste de hvordan ungdom skal ta vare på hverandre i en situasjon der jenter dessverre kan bli utsatt for overgrep.

Sterkt, voksent og et bilde på at revy er så mangt.