Flere anmeldelser natt til søndag

RØRVIK: Det er flere meldinger i politiloggen fra Namdalen natt til søndag. Den første kom fra Høylandet.

Klokken 23.51 ble tre menn i 20-årene innbrakt til Namsos og satt i drukkenskapsarrest. De hadde opptrådt både truende og sjikanerende, og vil bli anmeldt for ordensforstyrrelse og forulemping av en tjenestemann.

Litt senere, klokken 00.50, kom det ei melding fra Namsos. En mann hadde vist fram en kniv i forbindelse med at han ble kastet ut fra et utested i byen. Personen er identifisert, og vil bli anmeldt. Det er snakk om en mann i 30-årene, og politiet påpeker at dette var helt feil sted å ta med seg kniv.

Klokken 03.30 kom det ei ny melding fra Høylandet. En person hadde sittet heime i bopel da det hadde dukket opp en mann som utøvde vold mot han. Foreløpig er det ukjent hvem, men personen vil bli anmeldt.

Fornærmede er en mann i 20-årene fra Høylandet, og det er ikke behov for legetilsyn etter hendelsen.